Точное московское время

Время на вашем устройстве: (обновить)

Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе. К примеру, часовой пояс Москвы Europe/Moscow GMT+3.

Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.

В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер "100" с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.

Телефонные номера служб точного времени в других городах.