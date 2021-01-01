Точное московское время

20:58

сегодня: 31 декабря 2021 года, пятница

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Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе. К примеру, часовой пояс Москвы Europe/Moscow GMT+3.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер "100" с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах.

Начните вводить название города в котором хотите узнать текущее время, например Казань, Чита, Пермь, США, Таиланд, Дубай