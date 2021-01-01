Точное московское время

Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе. К примеру, часовой пояс Москвы Europe/Moscow GMT+3.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер "100" с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах.
- 02:58Токио
- 20:58Москва
- 19:58Киев
- 17:58Лондон
- 12:58Нью-Йорк
- 19:58Калининград
- 21:58Самара
- 22:58Екатеринбург
- 23:58Омск
- 00:58Красноярск
- 01:58Иркутск
- 02:58Якутск
- 03:58Владивосток
- 04:58Магадан
- 05:58Камчатка
- 00:58Новосибирск
- 01:58Гонконг
- 04:58Сидней
- 19:58Тель-Авив
- 21:58Саратов
- 20:58Волгоград
- 20:58Санкт-Петербург
- 20:58Ставрополь
- 12:58Хубер Хайтс
- 20:58Удмуртский Сурвай
- 20:58Хованщино
- 20:58Пещеры
- 20:58Казанка 2-я
- 20:58Полевая
- 18:58Ходзеж
- 20:58Павловское
- 20:58Станция Луостари